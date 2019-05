Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le foto di coppia conquistano Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono tornati insieme per la gioia di tutti i loro fan ed ora hanno deciso di regalargli degli scatti di coppia sul social, ricevendo like e complimenti da fan amici famosi e ammiratori. Da tempo si parlava di un ritorno di fiamma fra la showgirl argentina e il conduttore di “Mada in Sud”, e gli indizi disseminati sulle rete erano diversi.Al loro silenzio infatti si opponevano alcune stories su Instagram in cui si vedeva Stefano partecipare alla festa di Veronica Cozzani, mamma di Belen, improvvisi scambi di like e alcune incursioni notturne di De Martino a casa dell'ex per via, ufficialmente, di far visita al figlio Santiago.La notizia è poi diventata ufficiale con un viaggio di famiglia in Marocco, accompagnati dal piccolo e una romantica vacanza a due sotto al sole di Ibiza. Ora la coppia ha realizzato degli scatti, li ha postati da Instagram e diversi amici vip (come Valeria Marini, Eloide Di Patrizi e Raffaella Zardo) hanno voluto congratularsi. Immancabile il commento di Jeremias Rodrigurez, fratello di Belen, che in modo ironico relativamente a una foto che vede una seriosa Belen seduta sulle gambe di Stefano ha scritto: “Sorride di più quando è in braccio a me!“