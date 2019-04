Belen tenero abbraccio con Stefano su Instagram: «Resta per sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai. «Che tu rimanga per un po', o meglio per sempre», queste sono le parole di di Belen in risposta al post di Stefano, pubblicato ieri, in cui non si lascia più spazio a dubbi sul loro ritorno di fiamma. Belen ha infatti postato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae con Stefano, stretti in un abbraccio, con una dichiarazione di amore eterno.La coppia, che già da qualche tempo era stata avvistata insieme dai paparazzi, si è concessa una vacanza nel deserto, una vacanza di famiglia, visto che hanno portato con loro il piccolo Santiago, tra l'altro autore dello scatto postato dalla bella argentina. Belen e Stefano sembrano aver ritrovato l'amore e l'intesa, quindi, dopo un periodo di grande crisi e anche di separazione, i due sono tornati finalmente insieme per la gioia soprattutto del loro bambino.Da qualche giorno sui rispettivi social apparivano foto sospette, che mostravano che stavano insieme, poi ieri De Martino ha pubblicato una foto di Belen e Santiago appellandoli come unica ragione di vita e oggi Belen conferma tutto con uno scatto romantico. Già nelle stories i due erano apparsi insieme, dopo anni, sui social. I fan della coppia sono letteralmente impazziti intanto, felici della tanto sperata e attesa pace.