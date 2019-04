Belen e Stefano, doppio Tapiro d'oro: «Non tutti i divorzi vanno a buon fine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppioin famiglia per. I due, che sono tornati assieme dopo una lunga separazione, hanno ricevuto di nuovo l’ambita statuetta di "Striscia la notizia" consegnata dall’inviato Valerio Staffelli per il rinvio a giudizio a seguito della presunta aggressione a Ponza nel 2012 ai danni di due fotografi.Nella puntata di stasera del Tg satirico condotto e ideato da Antonio Ricci, Staffelli raggiunge la showgirl che spiega: "Se ne stanno occupando i legali". Sul ritorno con l’ex marito Stefano De Martino non si sbottona: “Non parliamo di questo argomento. Porta sfiga". Ha anche fatto sapere che non si dovrà sposare di nuovo con Stefano: "Non ce ne sarà bisogno perché non è mai arrivata la richiesta di divorzio".Staffelli, che ha ricevuto da Belen un mini Tapiro per la pazienza negli appostamenti, come fa sapere il sito del programma ha poi raggiunto anche Stefano. Sulle questioni legali l'ex ballerino di "Amici" ha fatto sapere: “Spero si risolva presto. Purtroppo la giustizia italiana interviene in tempi troppo lunghi, quindi si protraggono storie inutili”.Sul ritorno di fiamma con l’ex moglie ha risposto: “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”.