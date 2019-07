Belen e Stefano, vacanza con Santiago: il messaggio che lascia senza parole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tornati insieme per la gioia dei loro numerosi fan e orasi godono le loro vacanze in famiglia. Belen ha pubblicato una lunga stories su Instagram dove ha ripreso una giornata assieme al figlio Santiago e la marito, che definisce la sua “scimmietta”.La mattinata inizia con la colazione con le crepes, col piccolo che si accerta se siano opera della mamma. La ripresa si sposta poi suoi giochi fra Santiago e Stefano nel giardino, mentre Belen ogni tanto regala una sua maliziosa ripresa.Il pomeriggio e la serata vengono trascorsi al parco, dove i tre si scatenano sulle giostre e poi padre e figlio si dedicano a un sfida a corsa per decretare il più veloce. Santiagio poi si scatena sull’altalena, mentre Stefano è impegnato a scalare le giostre, tanto che la Belen lo definisce “La mia scimmietta”.A breve i due, dopo la rispettiva esperienza come conduttori in “Made in sud” e Colorado, saranno attesi alla prova televisiva di coppia del Festival di Castrocaro.