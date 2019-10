Belen Rodriguez alle Maldive con Stefano De Martino, il micro bikini mostra il lato B da urlo: «Solo tu puoi permettertelo». E lei risponde

Belen Rodriguez si è concessa qualche giorno di relax insieme a Stefano De Martino. Dalle Maldive pubblica foto e video di spiagge da sogno con acqua cristallina, resort di lusso e lato B da urlo. Nell'ultimo post ha condiviso uno scatto che la mostra nell'oceano di spalle e con un micro bikini. I followers, come sempre, hanno dimostrato di gradire la vista e il fisico statuario della showgirl argentina.

Leggi anche > Belen e Stefano De Martino, fuga d'amore nel resort di lusso: «Sembri una cotoletta»

Un post ad hoc realizzato per pubblicizzare anche la sua linea di costumi. E se qualcuno le fa notare che solo lei può permettersi questo tipo di bikini lei risponde precisando che la collezione include anche modelli diversi e più contenitivi. «Ce ne sono molti chiusi, ma al momento di scegliere cosa portare con me in valigia prendo sempre i micro, perché ci sono mille modelli! Per la precisione 250».



Belen e Stefano stanno vivendo un momento d'oro in televisione e nel privato. Dopo la riconciliazione hanno intrapreso molti viaggi romatici, l'ultimo nell'Oceano Indiano. I fan però continuano a vederli sul piccolo schermo perché "Stasera tutto è possibile", condotto dal ballerino su Rai Due, e "Tu sì que Vales" con Belen, sono registrati. La carriera è importante, ma l'amore ha la priorità. Chissà se di ritorno non annunceranno un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Ultimo aggiornamento: 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA