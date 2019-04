Belen e Stefano luna di miele bis per festeggiare il nuovo amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver lasciato il pilota di MotoGP Andrea Iannnone,è tornata assieme all’ex marito e papà del figlio Santiago,. La notizia circola da tempo con numerose foto e indizi sui social, ma nonostante il parziale silenzio sull’argomento dei diretti interessati, l’ufficialità è arrivata anche dal fratello della showgirl argentina, Jeremias, da poco tornato dall’Isola dei Famosi dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Soleil Sorgè.Belen, come ha fatto sapere Jeremias, aveva sofferto molto per il “fallimento” della sua famiglia e ora il nucleo si è ricomposto. L’amore è tornato e dopo i rispettivi impegni in tv, la Rodriguez con “Colorado” e Stefano De Martino con la conduzione di “Made in Sud”, i due presto faranno i bagagli e partiranno per una secondaI piccioncini infatti prenderanno il volo per la Polinesia, mentre il piccolo Santiago rimarrà a casa: “Finiti i rispettivi impegni a “Made in Sud” e “Colorado”, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno prenotato un viaggio in Polinesia: da soli – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - La partenza è prevista a breve”.