Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma con De Martino: ecco cosa ha fatto

La conferma è arrivata. Se in molti si stavano chiedendo se fosse vero o meno il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora sembra tutto vero. E a confermarlo, indirettamente, è stata la stessa showgirl con una story Instagram in cui mostra ai fan l'ex marito che dorme accanto a lei e, per chiudere, un sorriso e una "V" con le dita, in segno di vittoria.

APPROFONDIMENTI LE COPPIE Uomini e donne: Tina Cipollari colpisce fino alle lacrime, ritorni e...

Di rientro a casa dopo le registrazioni de Le Iene, la Rodriguez si è messa a letto. E, sotto le coperte, al suo fianco, c’era De Martino ad attenderla. Il filmato è molto scuro e si fa fatica ad intavedere Stefano, schiarendo l’immagine, però, non ci sono dubbi.

Che l’amore tra i due ex coniugi fosse ri-decollato era già nell'aria dalle scorse settimane. Paparazzate e mosse social hanno lasciato infatti trapelare in modo chiaro che “Belu” e Ste” avevano ripreso a frequentarsi. Eppure entrambi, nelle recenti interviste, hanno sempre detto che si trattava soltanto di un semplice rapporto tra genitori separati.

Sembra, invece, che ora Belen si sia decisa ad uscire definitivamente allo scoperto.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA