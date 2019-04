«Belen e De Martino sono tornati insieme» La conferma di Jeremias

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono tornati insieme e stavolta a dare l’ufficialità è il fratello della showgirl,. L’ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e fidanzato della collega Soleil Sorge infatti ospite di “Verissimo” ha parlato della sua esperienza in Honduras e dato importanti novità sulla vita sentimentale della sorella.Nonostante la riservatezza e le mezze parole dei diretti interessati infatti Jeremias si è sbottonato con la conduttrice Silvia Toffanin: “Sono tornati insieme – ha spiegato - È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.Sulla fidanzata Soleil, in studio con lui, il piccolo di casa rodriguez ha fatto sapere: “L’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa (…) Poi non sembra ma lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima”.