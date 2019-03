Belen e Stefano De Martino insieme: eccoli con Santiago alla festa in famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di nuovo insieme. I due hanno partecipato assieme al figlio Santiago alla festa in famiglia organizzata per il compleanno della mamma della showgirl argentina,Veronica Cozzani, in un locale di Milano.Belen e Stefano sono stati fotografati da “Chi” al loro arrivo alla festa col figlio e durante il party, dove sembrano essere molto intimi. La notizia della partecipazione del conduttore di “Made in sud” alla festa del clan Rodriguez era stata anticipata da Cecilia, che aveva postato una stories dal suo account Instagram dove in alcuni fotogrammi si notava la presenza di Stefano appartato e attento a non farsi riprendere.D’altronde l’ex coach di “Amici”, intervistato riguardo all’ex moglie aveva fatto sapere: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere con se”, e forse si riferiva proprio al suo “silenzioso” (e negato nelle interviste) ritorno in coppia.