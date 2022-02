Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati, fuga nel resort

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili, fuga romantica nel resort. Sembra ormai confermato il (secondo) ritorno di fiamma fra i due ex che sono stati sopresi durante un romantico weekend lontani da occhi indescreti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino (Chi)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuga nel resort

Sembra proprio che l’amore fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia tornato. Un momento positivo per punto di vista sentimentale e professionale per la coppia, dato che lei è arrivata al timone de “Le Iene”, mentre De Martino ha fatto il suo ritorno in tv con la conduzione di “Stasera tutto è possibile”.

Belen e Stefano sono stati fotografati da “Chi” mentre si erano “rifugiata” in un resort in Franciacorta: «Con Stefano ci vediamo - ha fatto sapere la Rodriguez al settimanale diretto da Alfonso Signorini - non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più. Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me».

