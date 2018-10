Belen Rodriguez, prima con l'ex De Martino poi la serata con Cerella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come vi abbiamo raccontato su Leggo.it Belen Rodriguez dalla fine della sua relazione con Andrea Iannone è una sorvegliata speciale dai paparazzi, che sono a caccia del suo nuovo amore. Oltre che con l’ex Stefano de Martino , è stata sorpresa col cestista argentinoLa Rodrigurez infatti è stata fotografata da “Chi” prima mentre passeggia col suo ex e il figlio Santiago e poi mentre trascorre il tempo con lo sportivo. L’amicizia fra i due è nata tempo fa, sui social con reciproci scambi di like, quando però Belen era fidanzata con Iannone.Ora che è single si è data appuntamento con Bruno Cerella con cui ha trascorso una serata molto intima, fra chiacchiere, sfioramenti e scambi di sguardi reciproci.