Belen e Stefano De Martino ecco la foto del bacio il ritorno di fiamma è ufficiale

Tener. La coppia, che sembra aver re la sintonia, è ripartita da Napoli, dove ha trascorso un fine settimana insieme al loro bambino Santiago. Non sono mancatiche non sembrano più lasciare alcun dubbio sulla loro riconciliazione.Il settimanale Chi ha mostrato le foto che sembrano confermare i rumors che da tempo si rincorrono. Belen e Santiago hanno raggiunto Stefano a Napoli, dove sta conducendo "Made in Sud", i due hanno assistito alle prove del conduttore, ma si sono concessi anche momenti di relax e tenerezza. La coppia ha alloggiato in un Bed and breckfast, concedendosi passeggiate nel centro cittadino cercando di non dare troppo nell'occhio.Insomma un week end romantico a tutti gli effetti, durante il quale sono spuntate di nuovo le fedi nuziali alle loro mani, come a dimostrare che il periodo di crisi, segnato anche da un divorzio, è ormai superato. Tutti e due però non si sbilanciano, nelle varie interviste non hanno mai apertamente dichiarato di essere tornati insieme, ma entrambi hanno parlato di un momento felice della loro vita.