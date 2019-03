Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: nascosto alla festa di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrano essere sempre più vicini. Dopo la fine della love story col pilota di MotoGp Andrea Iannone si è spesso parlato di un riavvicinamento con l’ex marito, ex ballerino di “Amici”, inviato dell’Isola e ora conduttore di “Made in sud” e sembra che fra i due si sia realmente riaccesa la scintilla.Stefano infatti ha preso parte alla festa di famiglia di Belen. La Rodriguez infatti festeggiava i cinquantasei anni della mamma Veronica Cozzani, la sorella Cecilia ha postato sulle stories di Instagram alcuni momenti del party e in alcuni fotogrammi si vede Stefano in disparte a fianco dell’ex.La cosa naturalmente ha riacceso il gossip sul ritorno dell’amore soprattutto per i numerosi fan che vorrebbero rivedere i due di nuovo insieme. Sulla questione Stefano ha recentemente dichiarato a “Chi”: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere per sé, è più bello così”.