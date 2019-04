Belen e Stefano De Martino amore ritrovato, uscita con Cecilia e Jeremias

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tanta attesahanno annunciato attraverso i social il ritrovato amore: la coppia è tornata a frequentarsi e per i due neo conduttori (rispettivamente di "Colorado" e "Made in Sud") sono tornate anche le uscite in famiglia.Il clan Rodriguez infatti è unito e numeroso e Belen e Stefano, prima di partire per il caldo, hanno trascorso una serata assieme a Cecilia e Jeremias, fratelli della showgirl argentina e una new entry, la cantarne Eloide Di Patrizi, ultimamente al centro del gossip per la presunta love story con Mario Balotelli.Le foto pubblicate da “Chi” mostrano i gruppetto di amici divertito, con i due innamorati che si scambiano baci e tenerezze. Ora i due sono in viaggio con Santiago ma presto lasceranno il piccolo dai nonni per partire alla volta della Polinesia per il secondo (sicuramente paparazzatissimo) viaggio di nozze.