Belen al Maradona con Santiago festeggia il Napoli. I fan: «Stefano De Martino perché non è con loro?»

Belen Rodriguez è volata a Napoli insieme a suo figlio Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, per seguire in diretta l'ultima partita del campionato e i seguenti festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli. La showgirl è arrivata qualche giorno prima per godersi la città che l'accoglie sempre a braccia aperte.

Ieri pomeriggio si è recata allo stadio Maradona per assistere alla partita Napoli-Sampdoria e alle premiazioni successive. Ad accompagnarla c'era suo figlio Santiago che indossava la maglietta del Napoli di Diego Armando Maradona, il giocatore argentino che ha fatto la storia della squadra partenopea. Belen aveva avuto modo di conoscere di persona il calciatore ed essendo accomunati dalle stesse radici (entrambi vengono dall'Argentina), avevano ballato sulle note di un tango argentino durante una puntata del talent show di Maria De Filippi, Amici.

Belen era bellissima e i tifosi del Napoli sono rimasti incantati, ma non hanno potuto fare a meno di porsi una domanda.

Andiamo a scoprire che cosa si sono chiesti.

Il dubbio

Belen Rodriguez si è presentata allo stadio Maradona radiosa indossando un top e una gonna lunga fioriti, firmati dal suo brand "Mar de margaritas brand", mano nella mano con suo figlio Santiago. I fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi che fine avesse fatto Stefano De Martino.

Il presentatore aveva postato una foto su Instagram che lo ritraeva sul campo da calcio dello stadio Maradona, ma Stefano De Martino non sedeva accanto a Belen Rodriguez e a suo figlio e non si è mostrato in pubblico in loro compagnia. I fan si sono chiesti il motivo di questa scelta, ma il ballerino non ha dichiarato ancora nulla.

Intanto le voci su una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si rincorrono e situazioni come quelle avvenute ieri allo stadio Malimentano il sospetto tra i fan che la crisi sia reale.