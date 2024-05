Belen felice e spensierata sui social, gli hater notano un dettaglio: «Bruttissimo»

L'amore è sempre un argomento delicato quando si parla di Belen Rodriguez. L'amicizia, invece, resta il suo porto sicuro anche nei momenti di difficoltà. Sui social sembra sempre molto felice quando è insieme alle sue amiche più care. Come si vede nel suo ultimo post Instagram, la showgirl argentina ha partecipato a una festa, come si evince dalle foto e dalle storie che ha postato sui suoi social.

Le nuove immagini hanno riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che hanno lasciato migliaia di like e tantissimi commenti. Qualcuno, però, ha avuto da ridire su un particolare dell'outfit di Belen. Ecco che cosa le ha scritto.

Il post Instagram di Belen

Belen sembra essere davvero felice nelle ultime foto pubblicate su Instagram. La showgirl argentina indossa un vestitino verde a pois bianchi e dei sandali chiari con il tacco, balla divertita con un bicchieri di vino in mano, ride con le amiche e si scatta alcuni selfie allo specchio, poi, ecco i braccialetti con le scritte: «Love You» e «Sti ca***».

La didascalia che accompagna le immagini recita così: «Semplicemente grazie», con tanto di emoticon con il cuore bianco. Nonostante il post sia molto piaciuto ai fan della showgirl argentina, qualcuno ha avuto da ridire sulle sue scarpe. Secondo un utente si vedrebbero dei calli sui talloni, il commento recita così: «Oh mamma che piedi bruttissimi i calli nei talloni...», la maggior parte delle persone, tuttavia, non ha notato questo particolare.

Belen e l'addio al nubilato

Belen è da poco tornata in Italia dopo alcuni giorni in Andalusia, Spagna che ha trascorso insieme alla famiglia e alle amiche per festeggiare l'addio al nubilato di Cecilia Rodriguez.

La showgirl argentina sarà la testimone di nozze della futura sposa che celebrerà il matrimonio con Ignazio Moser il prossimo 30 giugno.