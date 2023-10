Belen Rodriguez come sta? I figli lasciati a papà e nonni e il silenzio social: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez continuna a preoccupare. La showgirl argentina è sempre più latitante sui social, sono settimane che non posta più una sua foto, se non legata a qualche pubblicità, e condivide solo contenuti con parole, frasi e canzoni. La stessa Belen aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram che per lei non era un periodo facile, ma a quanto traspare proprio dai social sembra che la situazione sia più preoccupante di quanto si era pensato.

I rumors

I rumors che si rincorrono sul web da giorni vogliono che Belen trascorra ormai le sue giornate lontano da casa, insieme a Elio Lorenzoni, il nuovo compagno.

Pare che la Rodriguez si sia presa una "pausa" anche dai suoi figli, Santiago e Luna Marì, a causa delle sue condizioni di salute che, a quanto sembra, non le permetterebbero di essere presente come madre come lei desidera. Si tratta ovviamente solo di rumors, ma quanto emerge dai social, quanto meno la sua presenza fisica con i bambini pare ssere decisamente inferiore.

I figli

Il piccolo Santiago si vede quasi tutte le mattine nelle storie di nonna Veronica Cozzani, mamma di Belen, che lo accompagna a prendere il bus, o spesso con suo papà, nonostante i tanti impegni lavorativi di De Martino. Stessa cosa la piccola Luna Marì, che compare di frequente nelle storie dei suoi nonni, della zia Cecilia Rodriguez e di suo papà Antonino Spinalbese. A occhio sembra che i piccoli non stiano più così tanto insieme alla loro mamma. Visto che Belen in più occasioni ha ribadito l'importanza nella sua vita dei figli, il fatto che abbia scelto di crescerli lei con la sua famiglia, preferendo fare qualche sacrificio in più piuttosto che affidarli a tate e babysitter, la scelta di separarsi da loro desta qualche preoccupazione.