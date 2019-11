Belen, gaffe sexy con l'atleta a Tu si que vales. ma poi si scusa con Stefano De Martino: «Non ti offendere»

Belen Rodriguez protagonista di una piccola gaffe a Tu si que vales. E chissà come l'avra presa il marito Stefano De Martino.

Nell'ultima puntata dello show del sabato di Canale 5 si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l'atleta solelva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l'aiuto di Belen Rodriguez, che si è prestata ad essere sollevata come fosse una bandiera.

Ed è al termine di questa esibizione che la showgirl si fa sfuggire una frase: «Comunque non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia». Subito dopo, forse consapevole di aver indirettamente sminuito le doti fisiche del marito, ha aggiunto: «Scusami Stefano, non ti offendere eh…».



Ci vuole un FISICO BESTIALE! Voi come ve la cavate con il calisthenics? 💪 #TuSiQueVales pic.twitter.com/DmmYYSMvD7 — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 9, 2019

Anche gli spettatori da casa hanno apprezzato molto l'esibizione del muscoloso atleta, tanto che alcuni gli avrebbero assegnato direttamente la prtecipazione alla finale.