Belen Rodriguez, festa a Milano senza Stefano De Martino e baci a un amico: «Mi sei mancato»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono apparsi distanti di recente. Nessuna dedica d'amore né tanto meno scatti che li ritraggono insieme e innamorati. Tanto è bastato ai fan per preoccuparsi e chiedersi se c'è aria di crisi tra i due. Nelle ultime stories su Instagram, inoltre, la showgirl argentina partecipa a una festa senza il ballerino e riempie di baci un amico. Atteggiamenti poco in linea con le precauzioni che tutti si aspetterebbero in fase due da coronavirus. Gli sfila persino gli occhiali con la bocca.

Gli affezionati della coppia sottolineano che i due sono lontani per motivi professionali dal momento che Stefano si trova a Napoli per le registrazioni di "Made in Sud". Alla lunga tavolata milanese ha presenziato anche il fratello di Belen, Jeremias, mentre l'amico che ha scatenato i pettegolezzi è il creativo Mattia Ferrari.

A chi tempo fa chiedeva a Stefano il perché trascorresse l'ultima parte della quarantena lontano da Belen e Santiago, il ballerino rispondeva: «Ho deciso di continuare la quarantena qui a Napoli perché tra un mese ripartirà Made in Sud e quindi dovrò ricominciare a lavorare tra qualche settimana». Gli faceva eco anche la showgirl: «Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali».

Nel frattempo i due sono apparsi ancora più distanti e c'è chi teme il peggio rievocando quanto è già successo dopo il matrimonio. I due sono stati separati a lungo e sono ritornati insieme all'incirca un anno fa. Nei loro desideri c'è quello di allargare la famiglia. Staremo a vedere.



