Belen fa sul serio con il nuovo fidanzato Angelo Edoardo: «Le presentazioni ufficiali al matrimonio di Cecilia»

Belen è felice e innamorata del suo Angelo Edoardo. L'ingnegere siciliano, dopo aver superato il "test" di mamma Veronica Cozzani, e aver conquistato anche il suo cuore, si gode l'amore della sua Belen sotto la luce del sole. Il settimanale Chi ha pubbblicato nuovi scatti della coppia che passeggiano, mano nella mano per le strade mentre fanno shopping. La showgirl argentina si sta preparando al meglio per il matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez, previsto per il 30 giugno in Toscana, dove presenterà ufficialmente il suo nuovo fidanzato.

Belen e il suo Angelo

Angelo Edoardo è un giovane ingegnere 34enne di origine siciliane. Esperto di tecnologie pulite e sostenibili con background da ingegnere con esperienza nel settore energetico.

Belen avrebbe fatto le presentazioni in famiglia dopo poco più di un mese dall'inizio della loro frequentazione per vedere se il ragazzo potesse passare il test di mamma Veronica Cozzani.

«Se mia mamma inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro... La faccio fuori. Anche entro poco», aveva detto Belen in una recente intervista, facendo riferimento al motivo per cui la storia d'amore con Elio Lorenzoni era finita dopo il viaggio in Argentina, «Volavano coltelli», aveva aggiunto la sorella Cecilia. Eppure non sembra essere questo il caso di Angelo Edoardo che, invece, la famiglia di Belen sembra averla conquistata.

Le foto insieme

Belen e Angelo sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi, mano nella mano: «Li vediamo insieme nel cinque stelle Albereta Relais & Chateaux, in Franciacorta: lui con il consueto cappellino e lei con un abito a scacchi. Con loro ci sono alcuni amici, fra i quali riconosciamo Billy Berlusconi, figlio di Paolo, e la bionda moglie Matilde Bruzzone», scrive il settimanale.