Belen Rodriguez, nuova vita e addio agli amici: chiude con Mattia Ferrari e spinge il fidanzato a licenziarsi

Belen Rodriguez volta pagina: per il nuovo anno ha deciso di chiudere molti rapporti e troncare con Mattia Ferrari, l'amico e collaboratore che le era stato molto vicino subito dopo la rottura con Stefano De Martino. Per circa un anno e mezzo la soubrette e lo stilista sono apparsi inseparabili, ma ora i due hanno preso strade differenti. La showgirl argentina avrebbe anche spinto il fidanzato Antonino Spinalbanese a licenziarsi dal salone di bellezza in cui lavorava.

«È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine», ha dichiarato Ferrari a Giornalettismo. Al momento non è chiaro il motivo della rottura, ma pare che nell'ultimo periodo Belen abbia allontanato anche altri amici proseguendo nel suo tentativo di rivoluzionare la sua vita.

Intanto la storia d'amore con Spinalbanese procede. L'hair stylist 25enne ha deciso di licenziarsi per inseguire il sogno della fotografia e mettere su famiglia. La coppia è in vacanza in montagna con tutta la famiglia.

