Belen tra due fuochi: flirt con il cestista Bruno Cerella e De Martino che si riavvicina

Nelle cronache di quotidiani e periodici ha sempre occupato le pagine sportive, ma da qualche giornosi trova protagonista in quelle di gossip. Colpa della notissima Belen Rodriguez, soubrette che con lacondivide non solo la nazionalità argentina ma anche un flirt. Galeotti sarebbero stati i social network, nei quali sia il 32enne di Bahia Blanca sia la 34enne show girl sono molto attivi. Attraverso foto e stories i due volti famosi avrebbero iniziato a scambiarsi messaggi e dalla conoscenza virtuale si sarebbe passati a quella fisica, pizzicati all'uscita di un ristorante (pare di Milano) in atteggiamento affettuoso.A lanciare lo scoop è stato il settimanale «Chi» e in pochi giorni la notizia dell'incontro Belen-Cerella è diventata virale. Mercoledì scorso, in occasione della partita di Champions League contro Tenerife, la Curva Nord del Taliercio ha pure lanciato il coro «Cerella portaci Belen», mentre sui principali siti di gossip la notizia ha milioni di visualizzazioni.Ne parlano tutti ma Cerella, da specialista difensivo qual è, si è trincerato dietro un invalicabile «No comment» e difficilmente il n. 30 di coach De Raffaele metterà in piazza la sua vita privata, anche perché è sempre stato abituato alle luci dei riflettori. Come alle relazioni con bellissime donne visto che già l'anno scorso una presenza fissa al Taliercio era Emilie Nef Naf, ex moglie del calciatore di Roma e Milan Jeremy Menez, che sedeva in parterre assieme ai due figli. Stando sempre a «Chi», Cerella avrebbe però un rivale nell'uno contro uno per conquistare il cuore di Belen: l'ex marito Stefano De Martino, ballerino con il quale l'argentina avrebbe riallacciato i rapporti (dal matrimonio fra i due celebrato nel 2013 è nato il figlio Santiago) dopo la fine della storia col motociclista Andrea Iannone.