Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone

Mentre ci stavamo chiedendo se Antonino Spinalbese avesse ancora un posto nel cuore di Belen Rodriguez, dopo che la modella aveva destato sospetti rievocando il suo storico ex Stefano De Martino, la showgirl non ha perso tempo e ha trascorso la serata in compagnia di Michele Morrone. A sorprendere la conduttrice in compagnia dell'attore della serie tv Netflix Toy Boy è stata la redazione di Whoopsee, che su Instagram ha pubblicato una breve clip della coppia.

Sopresi nel noto ristorante milanese El Porteño Prohibido, Belen e Michele Morrone sono stati paparazzati in atteggiamento intimo mentre raggiungevano il tavolo mano nella mano. Un dettaglio che non è sfuggito a quanti ancora ricordano la famosa frase con la quale Michele archiviò l'idea di una possibile relazione con la modella argentina. «Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen – aveva detto ai tempi il protagonista di 365 –. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…». E forse in quel «chi lo sa» si nasconde tutta la verità di una love story natalizia.

La Rodriguez all'epoca aveva preferito non commentare, limitandosi a eliminare Morrone dalla lista degli amici su Instagram, fino all'uscita pubblica di stasera. Cosa ne penserà Antonino di tutto questo? Per ora dal suo profilo tutto tace, a dirci di più sarà forse il nuovo tatuaggio sul braccio che ha voluto regalarsi prima di Natale.

