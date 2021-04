Belen alle Maldive con il suo Antonino: «Al mare». Ma i fan sono furiosi: «Noi chiusi in casa da mesi»

Belen alle Maldive con il fidanzato Antonino: «Al mare». Fan furiosi: «Noi chiusi in casa da mesi». Lei reagisce così. Ieri, la showgirl argentina è atterrata nel paradiso incastonato nell'Oceano Indiano insieme al compagno Antonino Spinalbese, da cui aspetta una bimba, Luna.

La coppia di innamorati soggiorna nel lussuoso Baglioni resort e Belen documenta l'arrivo e le prime ore nell'arcipelago da sogno con foto e video sui social. La showgirl argentina posa con il pancione per la sua linea di costumi Me Fui e su Instagram compaiono scatti meravigliosi tra le acque cristalline dell'Oceano Indiano. «Al mar - al mare», scrive nella didascalia di una foto Belen.

Immediati i commenti dei follower. Sono tanti gli utenti a infuriarsi per le immagini delle Maldive su Instagram. «E noi chiusi in casa da mesi a vedere morire i parenti per Covid...», scrivono alcuni. E ancora: «Per chi ha disponibilità, il virus non esiste». «A me - scrive una utente - andare alle Maldive non interessa, mi basterebbe vedere mio fratello ad Arezzo». E c'è chi commenta: «Uno sfregio a tutti gli italiani in ginocchio. Ma bisogna sempre ostentare?».

Non è tutto. Una follower scrive: «Fai una vita così stressante, ti ci voleva proprio una pausa alle Maldive. E noi scemi che ti seguiamo». Belen risponde così: «Smetti di seguirmi, semplice». La polemica social continua.

