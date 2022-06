Belen Rodriguez, la somiglianza inaspettata di Luna Marì: «È uguale»

Tempo di primi bagni per la piccola Luna Marì Spinalbese, la figlia di Belen Rodriguez e dell'ex compagno Antonino. La bimba, che compirà un anno a luglio, si sta godendo l'estate insieme alla mamma e al fratello maggiore Santiago, e quale occasione migliore di una domenica di relax per pubblicare una foto dopo il bagnetto?

Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Luna Marì, mentre la mamma sfoggia un bikini arancione, la piccola è avvolta da un asciugamano, con i capelli ancora bagnati e i grandi occhi azzurri spalancati. Il tenero ritratto fa il pieno di like e cuori, e come spesso accade per i bambini scattano i commenti sulle somiglianze.

Tra chi sostiene che la bambina sia identica al papà e chi la copia della mamma, spunta un commento con una somiglianza davvero inaspettata: «Solo a me sembra che assomigli al pulcino (in realtà un canarino n.d.r.) Titti del cartone con il gatto Silvestro?». Ovviamente chi commenta non ha nessuna intenzione di offendere, e ci tiene a precisare quanto mamma e figlia siano belle insieme.

