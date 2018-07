Belen, lato B da paura E Iannone scrive: «Le curve migliori che ho mai affrontato»

V• #ibiza @mefuireal Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 18, 2018 at 11:19 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto nella piscina della villa extra lusso di, dove sta trascorrendo le vacanze estive al termine delle fatiche su Mediaset per il Mondiale, col programma Balalaika. Un post in cuimette in mostra il suocon un costume coloratissimo. In poche ore è subito boom di like e tra i tanti commenti compare anche quello di, suo fidanzato. «Le migliori curve che io abbia mai affrontato» scrive il pilota di MotoGp.Subito arriva la replica della stessache scrive: «Tu sei completamente pazzo». A dimostrazione che tra i due l'amore ancora scorre e la crisi è passata.