Belen Rodriguez incinta? La telefonata di Stefano agli amici più intimi...

? Da tempo si rincorre il gossip che vuole Belen, tornata a fianco del maritodopo il suo fidanzamento con Andrea Iannone, di nuovo in stato interessante e ora sembrano arrivare le prime conferme.La coppia è in vacanza assieme al figlio Santiago, ma stando quanto riporta il settimanale “DiPiù” l’ex ballerino di “Amici” avrebbe già dato la liete notizia telefonicamente agli amici più intimi. Sarebbe quindi anche spiegata l’assenza di Belen alla prima registrazioni del programma “Tu si que vales”, dove secondo la rivista non si era presentata per via di forti nausee.Intanto per la famiglia continuano le vacanze al mare e Belen non manca mai di aggiornare il suo profilo Instagram per i suoi follower, con momenti da condividere: il fisico messo in mostra dalla showgirl nei numerosi post però fa pensare che se è in corso una gravidanza, è davvero all’inizio…