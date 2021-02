Belen incinta, il tenero post dedicato al bebè in arrivo con un indizio: «Ecco di che sesso è...»

Belen incinta, il tenero post dedicato al bebè in arrivo: «Ecco di che sesso è...». Poco fa, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram un post che ha attirato immediatamente l'attenzione dei fan. Belen ha postato un selfie in cui mette in evidenza i suoi occhi. Ma è la didascalia ad aver incuriosito i follower.

«Alla fine, ai miei occhi eri destinata. Pablo Neruda 🤍», scrive la showgirl nella didascalia. Ma i follower ravvisano nei versi del poeta cileno la prova regina riguardo al sesso del nascituro. Immediati i commenti: «Ci stai dicendo che è femmina?». E ancora: «Allora è femmina, sarà bella come te». In effetti Belen, aveva dichiarato di sentire che fosse una bambina. E il post potrebbe rappresentare l'annuncio ufficiale. Al momento, la showgirl ancora non ha confermato. Ma tutto porta a pensare che presto Santiago avrà una sorellina.

Solo pochi giorni fa, il post con l'annuncio della gravidanza, per il quale Belen ha ricevuto moltissimi auguri. Tra cui quelli di Chiara Ferragni. Anche lei in attesa di una bimba, commenta così il post di Belen: «Congratulazioni, baci». Il messaggio dell'imprenditrice sorprende i fan e raggiunge quasi i 4500 like. A stretto giro, la tenera risposta di Belen: «Sei tu meravigliosa, grazie». L'inedito scambio di messaggi tra le due regine di Instagram e mamme in attesa fa il giro del web.

