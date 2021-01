Belen Rodriguez incinta? L'indiscrezione 'bomba': «Al terzo mese, il padre è Antonio Spinalbanese»

«Belen Rodriguez è incinta». La showgirl argentina aspetterebbe un figlio dal compagno Antonio Spinalbanese. Questa è la bomba lanciata dal settimanale 'Novella 2000' che cita una fonte vicina alla coppia. Le cose tra i due vanno a gonfie vele e i social sono pieni di dediche e dichiarazioni d'amore. Sembra, dunque, che siano pronti al grande passo e ad allargare la famiglia.

Per ora manca la conferma dei diretti interessati. A distanza di circa sette anni dalla nascita di Santiago, il primo figlio avuto con Stefano De Martino, Belen si appresterebbe a diventare mamma bis. Novella 2000 riferisce che la showgirl sarebbe incinta di tre mesi. Solo pochi giorni fa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del figlio da piccolo definendolo «il suo capolavoro».

Non è un mistero che la showgirl argentina abbia sempre avuto il desiderio di avere altri figli. Quando si è riconciliata con l'ex marito in molti erano convinti che sarebbe arrivato un altro bambino, ma la coppia non ha resistito. Belen sembra aver ritrovato la serenità con il giovane Spinalbanese. La relazione dura da meno di un anno, ma sono state già fatte le presentazioni in famiglia.

«La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio. Il condizionale resta per una forma di estrema prudenza che solo i diretti interessati possono togliere», si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi.

