Belen è single, la conferma a Tu si que vales. Frecciatine a Iannone e all'ex Stefano

e lo fa durante la prima puntata di. La showgirl si è prestata a fare da "cavia" a Marco Viola, un concorrente che sosteneva di avere il potere di riuscire a far fare quello che voleva alle persone.Le sue capacità hanno colpito moltoche ha commentato con ironia: «Devo prendermi un 40enne, io me li prendo sempre più piccoli ma non vanno bene». Ovviamente il riferimento è alla sua relazione con, naufragata da poco (come lei stessa conferma in puntata), ma non manca la frecciatina anche all'ex marito. La "colpa" a questo punto per la Rodriguez sarebbe nell'età dei suoi partner, forse troppo giovani, appunto.Che il prossimo uomo sia più maturo e grande? Chi può dirlo. Per ora l'argentina è concentrata sul suo lavoro e sul figlio Santiago, per l'amore adesso non sembra esserci tempo, tanto che anche il presunto ritorno di fiamma con Fabrizio Corona sembra essere stato smentito da entrambi. Quel che sembra certo è che Belen mostra sempre meno della sua vita privata sui social, rispetto a qualche anno fa, e a confermarlo è la stessa conduttrice che ammette: «Sono diventata gelosa della mia intimità».