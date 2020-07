Belen Rodriguez, Dayane Mello la mette in guardia su Gianmaria Antinolfi: «Frequentava me mentre ti corteggiava»

Dayane Mello avverte Belen Rodriguez: “Gianmaria Antinolfi frequentava me quando ti corteggiava!”. Un appello da Parte di Dayane Mello alla collega Belen Rodriguez, attuale fidanzato del suo ex, che a suo dire non sarebbe realmente interessato a lei ma solo in cerca di notorietà.

La copertina di “Chi”, che vedeva Belen e Antinolfi insieme l’ha fatta rimanere senza parole: “Quando ho visto la copertina- ha svelato al settimane diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani - non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”.

Si frequentavano da un mese e mezzo e all’improvviso è scomparso e la Mello si rivolge direttamente alla Rodriguez: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. E’ venuto a Milano e i ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe... e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità...”.

