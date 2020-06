La foto nuda di Belen su Instagram fa impazzire i fan: «Una gioia per gli occhi...»

Belen, la foto nuda su Instagram fa impazzire i fan: «Una gioia per gli occhi...». Oggi, la showgirl argentina ha postato sul suo account Instagram uno scatto malizioso che ha fatto impazzire i follower.

Nell'immagine in bianco e nero, Belen appare senza veli coperta solo da una tenda trasparente, in un bollente vedo non vedo. Immediati i commenti dei tanti sostenitori della showgirl. «Sei bellissima, una gioia per gli occhi». E ancora: «Meravigliosa». C'è anche chi la incoraggia dopo la crisi con Stefano: «Forza Belen, ti riprenderai presto».

Neanche a dirlo, in pochi minuti la foto ha fatto il pieno di like. Belen colpisce ancora.

