Belen alla festa senza mascherina: follie a Milano prima del ritorno all'“arancione”. La showgirl nella bufera

Belen Rodriguez nel mirino dei social per aver partecipato a una festa senza mascherina nell'ultimo weekend in zona gialla a Milano.

Le polemiche che hanno travolto il rave in Darsena hanno toccato anche l'evento organizzato tra le mura dell'ex scalo ferroviario di Lambrate. Come riporta il Messaggero, a firma di Marco Pasqua e con foto e video in cui balla, la showgirl argentina avrebbe violato le regole contro il Covid-19.

Belen Rodriguez a una festa senza mascherina

Un'ingenuità commessa in un momento d'oro della sua vita. Belen è sempre più innamorata di Antonino e aspetta una bambina che si chiamerà Luna Marie. Non curante delle critiche ha anche pubblicato le foto probabilmente scattate nella location discussa. Il post raggruppa una serie di immagini di coppia tra abbracci e scambi di sguardi complici.

Belen Rodriguez nella bufera

La partecipazione alla festa senza mascherina nell'ultimo weekend di zona gialla però ha attirato le critiche sui social. Belen è finita nella bufera ed è stata presa di mira, ma è troppo presa dalla sua vita privata per preoccuparsene. «Quanto mi piace passare la mia vita con te», la didascalia al post inequivocabile.

