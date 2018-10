Belen Rodriguez fermata dalla polizia. Notte folle ma lei si giustifica così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le foto della notte brava di Belen Rodriguez fermata dalla polizia a Milano hanno fatto il giro della rete.infatti era sulla sua auto con alla guida il fratello Jeremias e col posto del passeggero occupato dal nuovo “amico” Mirco Levati, quando si è sporta dal tettuccio per improvvisare un balletto a braccia alzate.La gioia è stata interrotta da una pattuglia della polizia che ha fermato l’allegra combriccola per un controllo, poi andato a buon fine, dei documenti. I commenti a riguardo sul web si sono sprecati e Belen ha voluto rispondere in modo ironico attraverso i social.Dal suo account Instagram, nelle stories, ha ripubblicato lo scatto aggiungendo un “Comunque era il mio compleanno”, seguito da quattro faccine che ridono.