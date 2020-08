Belen Rodriguez e Cecilia a Capri, relax a bordo piscina al tramonto: lei fa la sirena

Relax al tramonto a Capri per Belen Rodriguez e il suo gruppo di ospiti nella piscina della villa che affaccia sulla baia di Marina Piccola.



Nell'ultimo weekend di agosto la bella show girl argentina insieme ad altre top model e influncer è stata protagonista della serata che si è tenuta nel chiostro grande della Certosa di san Giacomo doveha organizzato una serata caratterizzata dalla voce di Bocelli e da un’asta di beneficenza che ha fruttato un milione di euro che l’Unicef destinerà ai bambini in difficoltà per il covid-19.Dopo il galà in Certosa ancora un giorno di vacanza a Capri per Belen che in compagnia della sorella Cecilia ha preferito il relax in piscina invece della passeggiata in barca.