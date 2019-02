Belen Rodriguez non va in tv ma regala ai fan una doccia super hot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi giorni si è parlato di lei per la sua assenza negli show televisivi e per il possibile ritorno di fiamma, ma Belen non trascura i followers su. Nell'ultimo video postato in rete si è mostrata più sensuale che mai. Le immagini tratte dall'ultimo shooting sotto la doccia sono bollenti. Nella migliore tradizione del "vedo-non vedo" si fa riprendere mentre l'acqua scorre sul suo volto e sulle sue forme.Un "contentino" dopo aver disertato alcuni appuntamenti televisivi a causa di una brutta influenza. Nel frattempo l'exnon si tira indietro dal tessere le sue lodi come madre di suo figlio Santiago. A Domenica In daha risposto alle domande sul presunto riavvicinamento e sulle foto pubblicate dal settimanale "Chi" in cui sembrano molto intimi all'aeroporto.«Per me e Belen - spiega il ballerino - è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio. L'unione famigliare ci sarà a prescindere dalle situazioni sentimentali, non può far male a nessuno. Io ci ho lavorato molto per arrivare a questo... Io ho solo un pensiero: l'amore non è mai sprecato. Ci sono tante forme di amore, anche solo stare al fianco di una persona. Quando ti ritrovi insieme a una famiglia è un punto di arrivo».