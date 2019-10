Belen Rodriguez e la dedica commovente a De Martino: «I tuoi occhi li vorrei...»

Ultimo aggiornamento: 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore tra Belen e Stefano De Martino va a gonfie vele. Tra i due sembra regnare una serenità assoluta e la famiglia non è mai stata così unita. Dopo i giorni di vacanza trascorsi insieme alle, tra lunghi bagni, scambi di tenerezze e foto hot, ecco che Belen fa un'altrasocial al marito. Suposta una foto di Stefano in acqua accompagnandola da parole dolcissime. Un inno all'amore che riesce a superare tutto e tutti. Ad affrontare crisi e separazioni per tornare più forte e maturo di prima.