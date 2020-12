Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sulla neve per le feste: per il figlio Santiago arriva Babbo Natale

Belen Rodriguez per le feste ha lasciato Milano e assieme al figlio Santiago, il fidanzato Antonio Spinalbese e alcuni amici ha deciso di trascorrere le vacanze in mezzo alle nevi, sulle Dolomiti. E nella notte della vigilia per il piccolo Santiago è arrivato Babbo Natale a portare gli attesi regali.

Dalle stories Belen Rodriguez ha condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti, che hanno visto protagonista suo figlio. Nel video postato si vede infatti Santiago emozionato per l’arrivo di Babbo Natale, che è passato e dietro la finestra gli ha lasciato un regalo.

Il dono viene consegnato al piccolo che poi si sporge (aiutato) dalla finestra per cercare di vedere se Babbo Natale è ancora nei pressi. Una scenetta che ha colpito anche i presenti, che in sottofondo si sentono commentare: “Che carino…”.

