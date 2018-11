Belen e Andrea di nuovo insieme dopo la separazione: eccoli nella serata in famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di riavvicinamento fra. Il pilota di MotoGP ed ex della showgirl infatti è stato fotografato proprio insieme all’ex mentre partecipava al compleanno di Jeremias Rodriguez, già ex gieffino e fratello di Belen. Dalla loro separazione, come riportato da Leggo.it , per Belen sono arrivati gli “spasimanti” che il gossip le ha affiancato, partendo da Mirco Levati passando per Giuseppe Giuffrida , ex della Buccino, per arrivare all’ ultima ipotetica fiamma, il cestista Bruno Cerella Nessuna love story è confermata, ma la certezza è che Belen vede di nuovo l’ex. “Diva e donna” li ha sopresi insieme durante la serata di festa, accomagnato dal piccolo Santiago e dal clan Rodriguez. Jeremias, che ha spento 30 candeline, è molto legato ad Andrea di cui è sempre stato grande amico e sembra che sia proprio lui a fungere da cupido e spingere per un ritorno di fiamma.