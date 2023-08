Belen Rodriguez torna su Instagram e si accarezza la testa: il significato nascosto del suo gesto

Belen Rodriguez torna sui social dopo un lungo, e insolito, periodo di silenzio, e lo fa tra ironia e tristezza. Sembra ormai evidente, anche se nessuno dei due ha dato conferma ufficiale, che la storia tra lei e il marito Stefano De Martino sia finita. Dopo una serie di tira e molla la coppia sembrava aver ritrovato amore e armonia, ma purtoppo le cose sono andate diversamente, anche se non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla rottura.

Nelle ultime settimane si sono rincorsi i rumors che volevano Belen insieme a un altro uomo, gossip smentiti da persone vicine alla Rodriguez, che parlano di Elio come un caro amico. Se però le voci su di lei restano discordanti si è tornato a parlare di tradimenti anche da parte di De Martino. In passato, la stessa showgirl argentina aveva ammesso di essere stata tradita dal marito e che perdonare non è sempre stato facile, ora le cose sembravano essere cambiate, ma c'è chi giura che il lupo (Stefano) abbia perso il pelo ma non il vizio.

Che la causa dell'ennesima rottura sia l'ennesimo tradimento dell'ex ballerino di Amici? Chi può saperlo.

Belen però sembra lanciare una frecciatina e in una delle sue ultime storie si mostra in vacanza con la figlia Luna Marì mentre si accarezza la testa, più volte, nella parte alta, poi scoppia a ridere. In molti hanno visto in quel gesto un riferimento ironico alle "corna" che Belen avrebbe in testa e che lei, con l'autoironia che la contraddistingue e la dignità con cui ne ha sempre parlato, accarezza come se le fossero ormai care.