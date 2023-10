Belen, ritorno sui social. Il messaggio inquieta i fan: «Dovreste mettervi nei miei panni»

Belen è tornata sui social dopo aver trascorso un periodo insieme alla sua famiglia e, soprattutto, con la mamma Veronica Cozzani che si sta occupando di lei. La showgirl argentina aveva fatto preoccupare molto i suoi fan quando era apparsa dimagrita e spenta in alcuni scatti di paparazzi che l'avevano avistata tra le vie di Milano.

«Ho perso 7 chili», aveva ammesso lei stessa ad una fan e il momento non è stato sicuramente uno dei più facili. Fortunatamente aveva con lei Elio Lorenzoni, mentre Stefano De Martino trascorreva il tempo con il figlio Santiago e Antonino Spinalbese con la figlia Luna Marì.

Poco fa Belen è tornata sulle sue storie Instagram, andiamo a leggere cosa ha scritto.

Belen, il ritorno sui social

Belen è tornata sul suo profilo Instagram per dare la propria versione di ciò che in molti stanno dicendo e commentando. Le sue assenze in programmi della Rai, come Stasera c'è Cattelan e Domenica In hanno fatto discutere molto le persone, nonostante Fabrizio Corona l'abbia difesa dicendo che «sta attraversando un momento molto difficile per lei, è una ragazza molto fragile».

Belen ha commentato il suo stato di salute delle ultime settimane con una citazione: «Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore». Un messaggio chiaro e limpido quello di Belen: le persone devono imparare a mettersi nei panni degli altri, magari prima di giudicare e criticare.