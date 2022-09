Belen, panico in aeroporto: lite furibonda con i paparazzi, cosa è successo

Dopo un'estate ricca di gossip, Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. La showgirl argentina dopo aver ritrovato l'amore con il suo ex marito Stefano De Martino è pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva da protagonista. Ma a volte, si sa, anche i vip possono avere una giornata storta. E così, mentre era in aeroporto, scatena il panico contro i paparazzi.

Mentre sul profilo Instagram condivide storie in cui si è recata in trasferta a Napoli, insieme alla piccola Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, sul web circola la notizia di una sua lite contro i paparazzi. Secondo quanto riportato dal portale di gossip The Pipol, Belen Rodriguez avrebbe scatenato il panico all'aeroporto di Milano Linate. La showgirl avrebbe attaccato alcuni fotografi presenti sul posto. «Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi», avrebbe detto scaldandosi subito. I fotoreporter avrebbero replicato che gli scatti a personaggi pubblici, anche se in aeroporto, sono consentiti.

L'arrivo della polizia

E così una nervosissima Belen Rodriguez, avrebbe richiesto l'intervento della polizia. Gli agenti aeroportuali sono intervenuti tempestivamente e avrebbero dato ragione ai fotografi che hanno così proseguito il loro lavoro mentre la Belen avrebbe ripreso il suo cammino molto stizzita.

Non è la prima volta

Il rapporto di Belen Rodriguez con i paparazzi non è mai stato idilliaco. Non è, infatti, la prima volta che la showgirl argentina litiga con i fotografi e in passato si è già resa protagonista di episodi simili. Al momento, Belen non ha voluto commentare quanto accaduto, cercando di godersi la mini vacanza a Napoli insieme alla piccola Luna Marì e, presumibilmente, insieme a Stefano De Martino.

Che sia rimasta infastidita dell'insistenza dei fotografi nonostante la presenza della figlia?