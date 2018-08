Belen, il lato b sulla barca è da urlo: la tintarella sexy conquista i fan

E' sempre Belen la regina dell'estate. La bellissima showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze estive a Ibiza dove non perde occasione per mostrare un fisico da urlo: e le sue foto sui social catturano gli applausi dei suoi tantissimi follower.

Loquita• 😝😝😝 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Ago 10, 2018 at 10:41 PDT

E Belen non si annoia certo alle Baleari. Anche oggi ha affittato uno yacht dove ha trascorso una giornata rilassante insieme a parenti, amici e all’immancabile fidanzato Andrea Iannone, che ieri ha compiuto 29 anni. Tra un bagno e l'altro ecco poi l'imperdibile tintarella sotto il sole della celebre isola spagnola che mette ulteriormente in evidenza un fisico e un lato b da togliere il fiato. Per la gioia dei fan.



