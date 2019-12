Belen, il gesto con la piccola concorrente di Tu si que vales. I fan: «È incinta di una femmina»

Belen , il gesto commovente con la piccola concorrente di Tu si que vales . I fan: «È incinta di una femmina». La showgirl argentina, conduttrice del programma di Canale 5, ha emozionato il pubblico con un atteggiamento, considerato da molti sibillino.

Al termine di un'esibizione di ragazzini acrobati, Belen ha preso in braccio la bimba più piccola e baciandola le ha detto: «Farò anch'io una bambina come te». Tanto è bastato per far esplodere il web. Su Twitter piovono commenti: «È incinta, aspetta una femmina». E ancora: «Nel 2020 Santiago avrà una sorellina».

Che Belen sia già incinta di una bimba e ha cercato un modo per dirlo al suo pubblico? Staremo a vedere.

