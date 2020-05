Belen , la tenera foto con il bebè. Ma un particolare preoccupa i fan: «Si vede molto...». A 24 ore, dal video su Instagram in cui ha parlato della situazione delicata con Stefano De Martino, la showgirl argentina torna sul social con una tenera immagine.

Nello scatto Belen tiene in braccio il figlio neonato dell sua amica Prisca. «Amica mia che meraviglia», scrive Belen. Immediati i commenti dei fan, a cui non sfugge un dettaglio. «Belen spero che ti riprendera presto, si vede sei provata anche se sei bellissima». E ancora: «Si vede molto che sei triste, il tuo viso parla da solo...».

Insomma, i follower sono preoccupati per la showgirl dopo la presunta rottura con Stefano. Nel suo messaggio di ieri, Belen ha commentato: «È un momento difficile, non me l'aspettavo». I fan sono tutti con lei.



Ultimo aggiornamento: 23:07

