»Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni «si sono lasciati»: l'anello di fidanzamento sparito, le foto social e le (ultime) indiscrezioni

Belen e Elio ai ferri corti? Dopo 5 mesi di relazione e un anello di fidanzamento pare proprio che la Rodriguez abbia chiuso la sua storia con l'imprenditore bresciano. Il gossip non parla d'altro. Loro nel frattempo tacciono ma gli indizi (soprattutto social) sembrano confermare il rumors.

Elio Lorenzoni è sparito dai social, Belen Rodriguez posta foto solamente con i figli. Così sono molti i fan che le chiedono: «Che fine ha fatto Elio?» e ancora «se l'è già data a gambe levate?». Questi alcuni dei commenti al post della showgirl argentina titolato "Famiglia".



Supposizioni supportate da Novella 2000. Secondo il settimanale fonti vicine all'imprenditore avrebbero confermato la rottura. «Si sono lasciati» si legge su Novella. Il settimanale “Chi” ha pizzicato Belen e Luna Marì, la figlia avuta da Spinalbese, durante un pomeriggio di relax in mezzo al verde milanese.

Con loro non c’è nessun altro. Né Elio con cui Belen aveva da poco fatto una mini vacanza in Franciacorta e nemmeno i genitori, rientrati da poco dall’Argentina. Un'assenza, la prima, che sarebbe tutt'altro che casuale: da più fonti ormai viene data per certa la fine del rapporto tra i due.

E sulla questione interviene, ovviamente, anche Fabrizio Corona. Su Dillingernews si legge. «Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa».

E poi: «Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra».