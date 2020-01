Belen Rodriguez a letto con Stefano De Martino, gli auguri supersexy su Instagram

Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 12:16

ricorderà il 2019 come l'anno in cui si è finalmente riconciliata conE che sia molto innamorata del ballerino e padre del figlioè fuori di dubbio. Entrambi si mostrano più complici e felici che mai e sui social non mancano le dichiarazioni d'amore come quella che la showgirl argentina ha scritto pochi minuti fa sul suo profilo Instagram. Ovviamente boom di like e di commenti per il post e le foto con cui la coppia ha scelto di augurare un Buon Anno a tutti i followers.«Mi piaci......assai mi piaci tu», scrive Belen accompagnando tre foto di un momento di intimità. Accanto, l'hastag "buoncapodannoatutti". Le foto pubblicate mostrano i due a letto, in una lei fa vedere la lingua rivolta al suo compagno e in un'altra lui le prende il volto con le mani. Non mancano i sorrisi e le coccole. «Siete bellissimi», è il commento più diffuso.I due sono soddisfatti e felicissimi. Di sicuro sognano di allargare la famiglia e di dare un fratellino o una sorellina a Santiago. Da quando sono tornati insieme dopo qualche anno di separazione tutto sembra andare per il verso giusto, anche il lavoro. Chissà che ilnon porti loro il secondo bebè.