Belen: «Con Stefano secondo matrimonio? Se me lo chiede...»

ROMA - Belen Rodriguez si sposerà una seconda volta con Stefano De Martino? È una domanda che in molti si pongono da quando i due sono tornati insieme e sopratutto viste le stories sibilline in chiesa pubblicate dalla showgirl argentina. La risposta è arrivata oggi in diretta a Mattino 5, dove è intervenuta telefonicamente la stessa Belen. Nel contenitore Mediaset si stava parlando di paparazzi e di accordi stretti con gli stessi vip fotografati.Belen ha chiamato per precisare che non è mai stato il suo caso e che spesso ha sofferto di questo aspetto della popolarità. Il fotografo Maurizio Sorge, ospite in trasmissione, ha confermato di non essersi mai messo d'accordo con Belen, anzi di aver agito spesso alle sue spalle sotto indicazione di Fabrizio Corona quando i due stavano insieme. Ultimamente, però, Belen ammette di non essersi più ritrovata sotto casa i fotografi: «Io decido come mamma e come signora di farmi un po’ da parte. Se io volevo dare 10 notizie nuove lo facevo, sinceramente queste notizie non le voglio dare. Basta sono serena, sono felice, lavoro un po’ davanti alle telecamere e un po’ dietro le quinte».Sulle foto in chiesa comparse su Instagram e sulle presunte nozze bis spiega: «Non è un preventivo…Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano». In pratica la showgirl smentisce, ma il desiderio di tornare all'altare è evidente. Manca, dunque, solo la proposta di matrimonio, la seconda.