Belen, dopo la prima puntata de Le Iene la promessa ai fan: «Mi truccherò di meno»

Da poco al timone della nuova edizione de Le Iene, ormai Belen Rodriguez è la regina della TV. Mamma di due bambini, Santiago e Luna Marì, la showgirl 37enne è sempre in splendida forma e non mancano mai i numerosi complimenti. Ma anche le critiche. Durante la prima puntata de Le Iene, Belen è stata criticata per il look esagerato, per alcuni troppo provocante, la frangetta, i ritocchini alle labbra e il trucco eccessivo. Proprio sotto l'ulitmo post su Instagram una follower l’ha invitata a truccarsi di meno: «Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza» scrive una fan. Pronta la risposta di Belen che scrive: «Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!».

Nonostante l'addio definitivo ad Antonino Spinalbanese, padre di Luna Marì, Belen è apparsa raggiante. Saranno veri i rumors del riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino? Al momento nessuna ufficialità: Belen si concentra sul lavoro.

