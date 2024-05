Beatrice Valli, le ultime dichiarazioni: «Ho una domestica ma odio come pulisce. Merito la mia notorietà, anzi ne merito molta di più». È bufera social

Beatrice Valli senza filtri nel podcast Roulette Talk, condotto da Elena Gradella. Dalla vita privata alla carriera l'ex di Uomini e Donne si è lasciata andare a una serie di confidenze. E forse gli haters non aspettavano altro. Ormai la Valli, Beatrice da non confondere con la sorella Ludovica (con la quale sono ai ferri corti), ama mostrarsi sui social come madre, donna di casa, moglie e influencer. Adora prendersi cura della magione di Milano, dei suoi 4 figli e di Marco Fantini conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi. Una figura la sua molto amata sui social, ma anche molto discussa, e non mancheranno attacchi per le ultime dichiarazioni rilasciate.

Beatrice Valli, le ultime dichiarazioni

«Adoro prendermi cura della casa. Faccio le pulizie, cucino, sto con i bambini, magari resto in pigiama fino alla sera. Amo farlo. Se lo mostro sui social, mi rispondono che ho la domestica h24, che ho tante tate o che avrò spadellato due cose per poi buttare le padelle», ma ha poi aggiunto con non le piace sentirsi dire che vuole sempre mostrarsi come "prima della classe": «Certo, ho una domestica che mi aiuta ma, quando pulisce, odio come lo fa perché sono super precisa e come pulisco io, non pulisce nessuno. Come faccio da mangiare io, non lo fa nessuno. La mia domestica è bravissima ma non come lo faccio io. Come la tata che si prende cura dei miei figli. Sono bravissime e stimo tantissimo queste persone ma come lo fa la mamma, come padroneggia il tutto, è un’altra cosa».

E alla domanda della conduttrice se secondo lei si merita il successo che ha, l'influencer non ha dubbi: «Sì io sono sincera, merito la mia notorietà e anche di più.

- credi di meritarti la tua notorietà?

- sì e sono sincera, mi merito anche di più … diamo dei bei valori, delle belle percezioni di quello che dovrebbe essere il futuro

Beatrice Valli non è reale 🧍🏻‍♀️ pic.twitter.com/FeGr4GLmn1 — 𝕝𝕖𝕥𝕚𝕫𝕚𝕒🦋 (@m0reblush) May 30, 2024

Scoppia la polemica sui social

Dichiarazioni queste che hanno scatenato un'ondata di insulti sui social: «Ma tiratela di meno», «eccola quella che dice che merita di più» e c'è anche chi (e queste tipologie di utenti nn mancano mai) le consiglia di trovarsi «un vero lavoro». Ma non solo critiche, sono tanti i fan dell'influencer che cercano di difenderla.